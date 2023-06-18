В Астане в ходе штурма освобождены заложники в Kaspi Bank

Сотрудники Kaspi Bank в Астане, ранее взятые в заложники вооруженным мужчиной, освобождены в ходе силовой операции. Пострадавших нет, сообщил "Медиа-центр органов внутренних дел Казахстана".

Все люди, взятые в заложники вооруженным мужчиной в филиале Kaspi Bank в Астане, освобождены, никто из них, как и сам захватчик, не пострадал. Об этом сообщил в Telegram-канале в воскресенье, 18 июня, "Медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан".

По его данным, проведена успешная силовая операция, состоялся штурм полиции, всех сотрудников вывели, их осмотрели медики, захватчик обезврежен.

Переговоры проводил глава МВД Казахстана

Переговоры проводил министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов, он руководил силовой операцией.

На месте работали сотрудники отряда специального назначения "Арлан". Военнослужащие к спецоперации не привлекались. В заложниках находились, предположительно, семь человек, указывали ранее в "Медиа-центре".

В пресс-службе банка уточнили, что в отделении находились только сотрудники, клиентов не было. Мотивы действия преступника устанавливаются. По предварительным данным, он имел при себе оружие. Сообщалось также, что он требовал в течение трех часов перевести все активы банка детям с инвалидностью, малоимущим и нуждающимся, обещая в противном случае начать убивать заложников.

Согласно неофициальной информации, мужчина состоит на наркоучете с 2013 года и дважды фигурировал в качестве подозреваемого по двум уголовным делам.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!