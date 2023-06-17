В Чили принят Глобальный пакт по борьбе с голодом

Глобальный парламентский пакт по борьбе с голодом поддержали более 200 депутатов, 15 председателей и вице-председателей национальных и региональных парламентов и парламентских структур из 64 стран.

В чилийском городе Вальпараисо подписан Глобальный парламентский пакт по борьбе с голодом, сообщили в субботу, 17 июня, в Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН. Соглашение поддержали более 200 депутатов, 15 председателей и вице-председателей национальных и региональных парламентов и парламентских структур из 64 стран.

"Сегодня в Чили начался процесс, который продолжится на других континентах. FAO продолжит оказывать техническую поддержку законодательным действиям, способствующим обеспечению права на достаточное питание", - отметил Марио Любеткин, помощник генерального директора и региональный представитель FAO в Латинской Америке и Карибском регионе.

Переход к агропродовольственным системам нового типа

Документ подтверждает приверженность переходу к агропродовольственным системам, являющимся "устойчивыми, инклюзивными, справедливыми, устойчивыми и способствующими реализации права на достаточное питание для всех". Речь идет о конкретных инициативах на уровне законодательства, заключения партнерств и выделения бюджетных средств. Парламентарии также обязались отчитываться о достигнутом прогрессе. В этих целях должна быть изменена система сбора данных.

Пакт призывает международных партнеров и доноров поддержать эти усилия, просит Комитет по всемирной продовольственной безопасности создать механизм представительства парламентариев, борющихся с голодом и недоеданием, и провести Третий глобальный парламентский саммит не позднее 2026 года.

Форум в Вальпараисо продолжался два дня.

От голода в мире страдали 828 млн человек

По данным ООН, в 2021 году от голода в мире страдали 828 млн человек - на 46 млн больше, чем в 2020 году, и на 150 млн больше, чем в 2019 году. Кризис усугублен, в частности, конфликтами, изменением климата и пандемией коронавируса. "Каждый день в мире от недоедания умирает 8500 детей", - отметила депутат парламента Чили Каролина Марзан. По данным ФАО, женщины подвергаются большему риску, чем мужчины.

Ранее, 13 июня, Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что с июля сократит продпомощь и выделяемые средства на продукты питания почти половине из 5,5 млн человек, которым она оказывает поддержку в Сирии.

Истощение финансирования и рост операционных расходов ООН

Снижение объемов помощи связано с быстрым истощением финансирования ООН, растущими операционными расходами и увеличением потребностей на местах, указали в организации.

На этом фоне с октября станет невозможным сохранение нынешнего уровня помощи в таких странах, как Афганистан, Бангладеш, Чад, Мали, Палестина, Танзания и Йемен, отметили эксперты.

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