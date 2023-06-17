Власти Мали потребовали вывести из страны миротворцев ООН

Глава МИД Мали потребовал от Совбеза ООН вывести из страны межународный миротворческий контингент. Абдулайе Диоп утверждает, что миротворцы ООН не сумели сделать ситуацию в стране безопаснее,а население им не доверяет.

Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп в пятницу, 16 июня, потребовал от Совбеза ООН "немедленно" отозвать из страны миротворцев Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Как утверждает Диоп, миротворческая миссия ООН не смогла сделать ситуацию в стране безопаснее, и более того - вызвала своими действиями "чувство недоверия" среди населения страны.

"МИНУСМА, похоже, сама стала частью проблемы, разжигая напряженность в обществе, усугубляемую чрезвычайно серьезными обвинениями, которые наносят большой ущерб миру, примирению и национальному единству в Мали", - заявил глава МИД на заседании Совбеза в Нью-Йорке. Он сказал, что правительство страны было готово к переговорам с ООН, однако отверг все предложения генсека организации Антониу Гутерриша по изменению мандата миссии.

Глава МИНУСМА Эль-Гассим Ване, в свою очередь, сказал, что "почти невозможно" продолжать работу миссии в стране, власти которой на это не согласны.

ООН призывала расследовать действия ЧВК "Вагнер" в Мали

Представители ООН в последнее время неоднократно отмечали ухудшение ситуации с безопасностью и правами человека в Мали. В январе сотрудничающие с ООН эксперты по правам человека призвали провести независимое расследование деятельности российской ЧВК "Вагнер" и правительственных войск Мали, в том числе возможные массовые убийства мирного населения. В заявлении указано, что с 2021 года эксперты постоянно получают тревожные сообщения из Мали о казнях, пытках, массовых захоронениях, изнасилованиях, незаконных задержаниях и принудительных исчезновениях.

В мае США ввели санкции против россиянина Ивана Маслова - руководителя наемников ЧВК "Вагнер" в Мали - за предполагаемую контрабанду оружия в Россию для войны с Украиной. По данным Вашингтона, в том числе речь шла о попытках закупить через Мали мины, беспилотники, радары и контрбатарейные системы. Для транзита наемники планировали использовать поддельные документы.

В Минфине США отметили, что Маслов тесно сотрудничал с малийскими властями для расширения присутствия в стране российских наемников, которых правительство в Бамако называет "военными консультантами". Кроме того, Маслов организовал встречи владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с представителями ряда африканских стран, а также продвигал интересы Пригожина в добывающем секторе.

ФРГ собиралась выйти из МИНУСМА

Миссия МИНУСМА действует в Мали с 2013 года. Официальная цель миссии - стабилизация положения в стране и защита населения от джихадистских формирований.

Военные из Германии играли в миротворческой миссии ООН в Мали важную роль. Однако в ноябре 2022 года тогдашний министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) заявила о планах вывести бундесвер из этой африканской страны к маю 2024 года. По ее словам, военная хунта, захватившая власть в Мали в 2021 году, целенаправленно препятствовала работе миссии ООН, одновременно делая ставку на российские силы.

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