Минюст России объявил "иноагентами" Льва Шлосберга и Виталия Манского

Минюст России внес в реестр "иностранных агентов" режиссера Виталия Манского, экономиста Сергея Алексашенко и политика Льва Шлосберга. Также в список попали журналистки Светлана Прокопьева и Юлия Парамонова.

Кроме того, реестр "иноагентов" пополнили информационный портал "Весьма" и фонд "Свободная Якутия".

Сергей Алексашенко - известный экономист, бывший заместитель министра финансов, бывший первый заместитель председателя ЦБ РФ. Алексашенко входит в международную рабочую группу Ермака-Макфола (Yermak-McFaul Expert Group on Russian Sanctions), которая была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и помогает в разработке санкций.

В состав группы входит более ста специалистов в основном из США и Украины, в составе группы из российских специалистов - Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев (признан в России "иноагентом").

Режиссер Виталий Манский - президент фестиваля авторского кино "Артдокфест", который давно стал в России мишенью активистов авторитарных политических движений, таких как SERB и НОД, и российских властей. Сам режиссер связывает такие действия активистов и российских властей с его политической позицией.

В прошлом году открытие фестиваля в России было сорвано, а самого Виталия Манского облили краской. После этого режиссер заявил, что "Артдокфест" больше не будет проводиться в России.

В апреле 2021 года проведение российской части фестиваля также было сорвано. Власти опечатали залы в киноцентре "Дома Кино" в Санкт-Петербурге, где проходили первые показы фестиваля, после жалобы на пропаганду ЛГБТ и нарушение карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

В прошлом фестиваль неоднократно сталкивался с проблемами из-за включенных в его программу некоторых лент. В частности, власти запрещали демонстрацию фильмов украинских режиссеров, которые они считали экстремистскими. В 2014 году на фоне давления властей президент фестиваля Виталий Манский уехал в Латвию.

Лев Шлосберг - оппозиционный политик, лидер псковского отделения "Яблока". Он получил широкую известность в августе 2014 года, после того как его газета "Псковская губерния" опубликовала фотографии могил двух российских десантников, которые предположительно воевали на юго-востоке Украины.

В 2021 году его не допустили на выборы в заксобрание региона. Тогда установила причастность Шлосберга "к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность" и сняла его с выборов в псковский парламент.

Избирательная комиссия региона заявила, что установила причастность Шлосберга "к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность" и сняла его с выборов в псковский парламент. Причиной предположительно стало то, что Шлосберг был задержан на акции сторонников Алексея Навального 23 января (также он был снят с выборов в Госдуму).

Шлосберг остается в России с начала российского вторжения в Украину. Его дважды признавали виновным по административной статье о "дискредитации российской армии".

Светлана Прокопьева - известная псковская журналистка, лауреат международной премии за свободу прессы, работала на радио "Эхо Москвы" и "Радио Свобода"(издание включено в реестр "иностранных агентов). В феврале 2019 года в отношении нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в "публичном оправдании терроризма" в СМИ. Поводом для обвинения послужил написанный ею текст о возможных причинах взрыва в Архангельске в 2018 году - тогда 17-летний Михаил Жлобицкий принес в здание управления ФСБ самодельное взрывное устройство, при взрыве которого погиб, еще несколько сотрудников ФСБ получили ранения. В 2020 году суд признал журналистку виновной и назначил полмиллиона рублей штрафа.

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