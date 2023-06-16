Reuters: лидеры африканских стран спускались в укрытие во время тревоги в Киеве

Лидерам африканских стран, приехавшим в Киев для обсуждения мирной инициативы, пришлось спускаться в укрытие на время ракетной атаки, сообщает Reuters.

Журналисты агентства стали свидетелями того, как делегация на автомобилях приехала в Киев (перед этим африканские лидеры посещали Бучу), а затем африканские политики зашли в отель, чтобы воспользоваться укрытием.

После того как воздушная тревога закончилась, представитель президента ЮАР сообщил в твиттере, что миссия африканских лидеров проходит "хорошо и в соответствии с планом".

В Киеве члены делегации посетили Михайловскую площадь, где находится разрушенная российская военная техника.

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