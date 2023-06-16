Минздрав Украины: вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы

Вода в Днепре загрязнена в 28 тысяч раз больше нормы, рассказал в интервью BBC News Украина министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По его словам, вся акватория ниже Каховской дамбы "непригодна для использования".

"Поэтому запрещено купание, лов рыбы, нельзя пить эту воду, поить скот. Когда человек будет купаться в такой воде, потенциально может возникнуть заболевания [холера, гепатиты, паразиты]. Очистные сооружения перешли на экстренные режимы дезинфекции. Усилен мониторинг качества воды в водопроводной сети, чтобы не пропустить вспышку", — рассказал Ляшко.

В Чёрном море и на украинском побережье отдыхать также запрещено, коммунальные службы убирают трупы животных, рыб и моллюсков на дне Каховского водохранилища, чтобы продукты их гниения не попадали в воду, уточнил министр.

Ляшко надеется, что при соблюдении санитарных норм, вспышек эпидемий можно будет избежать.

Ранее появились слухи о первом случае холеры в Украине, но в украинском Минздраве это отрицают.

"Ни одного случая холеры у людей нет. Проводим эпидмониторинг водоемов и периодически у нас обнаруживают холерные вибрионы как связанные с подтоплением, так и не связанные. Так было и раньше", — сказал Ляшко.

Риски вспышек заболеваний при этом огромны, отметил министр.

"Потому что соблюдать противоэпидемические условия, обработать пищевые продукты и другие вещи без питьевой воды в достаточном количестве проблематично. Вода отойдет, где-то будет болотистая местность, а где-то будет подсыхать, будет разноситься пыль. Это все зона риска", — подчеркнул он.

Сотни людей все еще остаются на подтопленных территориях Херсонской области.

По данным на четверг, на оккупированной части Херсонской области из-за разрушения Каховской ГЭС погибли 18 человек.

Данные о погибших на подконтрольном Украине правом берегу в результате наводнения в последний раз назывались 12 июня: тогда было известно о 10 жертвах.

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