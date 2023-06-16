Путин в субботу встретится с африканскими посредниками для разговора об Украине

Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, после того, как Владимир Путин в пятницу примет участие в Петербургском экономическом форуме, он останется в городе и в субботу проведет встречу с представителями африканских государств.

Накануне агентство Reuters сообщило, что президент Сенегала Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса возглавят делегацию, которая в пятницу должна быть в Киеве, а в субботу — в Петербурге.

По данным агентства, африканские лидеры могут предложить ряд "мер укрепления доверия", это часть их усилий по посредничеству в войне, о которых было известно ранее. Reuters ссылается на проект рамочного документа, с которым ему удалось ознакомиться в четверг.

Ожидается, что африканские лидеры встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и с Путиным. Визит состоится вскоре после того, как Украина на прошлой неделе начала основную фазу контрнаступления, которое, как она надеется, поможет освободить территорию, оккупированную российскими войсками на юге и востоке, отмечает агентство.

По его данным, в документе указан ряд мер, которые могли бы быть предложены лидерами африканских стран в рамках первого этапа их взаимодействия с воюющими сторонами. Эти меры могут включать вывод российских войск, вывоз тактического ядерного оружия из Беларуси, приостановку исполнения ордера Международного уголовного суда на арест Путина и ослабление санкций.

"Вышеупомянутые меры должны быть направлены на создание условий, благоприятствующих прекращению огня, что позволит сторонам укрепить доверие и рассмотреть возможность формулирования своих стратегий восстановления мира", — говорится в документе.

В Киеве тем временем перекрыт бульвар Шевченко в сторону центра в связи с визитом африканской делегации, передает УНИАН.

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