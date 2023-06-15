Белорусские власти побаиваются белгородского сценария: проверки на границах

Проверки пассажиров на границе с Беларусью приобрели массовый характер: у граждан проверяют не только документы и багаж, но и содержимое телефонов, расспрашивают о целях въезда и выезда из страны. Люди в штатском проводят полноценные допросы, не объясняя причин. Очереди в несколько часов из-за проверок наблюдали и на въезде в Беларусь из России: сейчас там стоят контрольно-пропускные пункты, хотя уже много лет между странами не было физической границы.

Глава белорусского КГБ первого июня заявил, что такие проверки проводятся "по всему периметру белорусской границы" для того, чтобы "своевременно выявить и локализовать деятельность лиц, вынашивающих террористические, экстремистские устремления по отношению к Беларуси".

О чем спрашивают пассажиров, которые едут в Беларусь, что происходит внутри страны и чего опасается Лукашенко, Настоящему Времени рассказали сами белорусы и прокомментировали эксперты.

По информации инициативы бывших силовиков BYPOL, первые отказы при въезде в Беларусь для граждан страны появились в конце мая. Проблемы с возвращением на родину у противников Александра Лукашенко были и ранее: пассажиров часами держали на границе, проверяли мобильные телефоны и даже арестовывали за подписки на независимые СМИ или наличие фотографий с протестов. Сейчас же нелояльных белорусов неизвестные в штатском допрашивают прямо на границе.

У граждан Беларуси сканируют виды на жительство других стран, интересуются участием в протестах в 2020 году, отношением к войне в Украине и целью приезда в свою же страну. О допросах при прохождении границы на условиях анонимности Настоящему Времени рассказали белорусы, которые недавно возвращались домой.

"Часа полтора он меня мучил: куда ездила, зачем ездила, с кем встречалась? А может, кто что передал? У нас в Беларуси задерживалась? – Ну, у нас в Беларуси задерживались 80% тех, кто был на улице. Всех сейчас не по одному разу задерживают. Надо сказать, звучит украинская тема: украинец для них – это уже все, понимаете, это уже враг".

Вот что рассказал второй собеседник:

"И начинается: куда ехали, с кем встречались, какая цель визита, на какие деньги покупались билеты, чем вы занимались в 2020 году, почему вы не поддерживаете власть".

По словам адвоката-международника Алеся Михалевича, допросы и усиленные проверки, которые силовики проводят на границе, ничего общего с законом не имеют. "Для пересечения государственной границы Республики Беларусь абсолютно достаточно иметь действующий паспорт Республики Беларусь. Без визы, без ничего человек имеет право спокойно въезжать и выезжать из страны. Но, безусловно, это все теория: как известно, в Беларуси "иногда не до закона", и это "не до закона" растягивается уже на очень долгое время", – говорит Алесь Михалевич.

В BYPOL сообщают минимум о 20 случаях запрета на въезд в страну пассажирам с белорусскими паспортами. Одной из причин усиленных проверок на границе пресс-секретарь организации Александр Кабанов называет опасения белорусских силовиков проникновения в страну диверсантов, как это случилось в Белгородской области.

"Лукашенко же не раз заявлял, что "они не успокоятся", что "они будут что-то у нас предпринимать, что-то делать", "они готовят вооруженный переворот" и так далее. И вот эта паранойя властей... А спецслужбы наших карательных органов максимально пытаются угодить своему хозяину: докладывать ему, что пресечены попытки ввоза, въезда, что мы отсекаем разных непонятных граждан. Только поэтому может быть такая ситуация. Другого я тут объяснения не вижу", – говорит Александр Кабанов.

Белорусские власти эти усиленные проверки и допросы на границе объясняют якобы борьбой с терроризмом и экстремизмом. Традиционно и бездоказательно угрозу для Беларуси Александр Лукашенко видит в соседних странах: "Пока с трудом, но удается терпеть все эти выходки, но бесконечно все это продолжаться не может, и поэтому руководство – руководство, подчеркиваю – балтийских государств, да и Польши должно это прекрасно понимать".

Кроме того, с 11 июля этого года белорусы, которые получили гражданство, временный или постоянный виды на жительство в других странах в течение трех месяцев обязаны сообщить об этом белорусским властям.

В это же время белорусские военные проводят так называемые учения войск территориальной обороны: в городах устанавливают блокпосты с бетонными блоками, мешками с песком, солдат учат сбивать дроны холостыми патронами, в Гомельской области строят так называемую линию Хренина [Виктор Хренин – министр обороны Беларуси], для того чтобы противостоять танковому наступлению со стороны Украины.

"Это в какой-то степени имитация перед Кремлем, дескать, мы не спим в шапку. Как говорил не единожды Лукашенко, готовы прикрыть русских братьев со спины, – комментирует действия белорусских властей политический обозреватель Александр Класковский. – На самом деле белорусский вождь не хочет влезать в эту войну по самые уши и всячески раздувает якобы агрессивные намерения НАТО и, соответственно, подчеркивает: нам нужно и войска, и все другие компоненты держать в готовности на случай вторжения этих проклятых супостатов".

Не забывают белорусские власти и о полке Калиновского – белорусских добровольцах в составе Вооруженных сил Украины, которые неоднократно заявляли о своих планах военным путем освободить Беларусь от Лукашенко, добавляет эксперт. "Белорусские власти побаиваются такого сценария и смотрят на него в контексте возможного успешного украинского наступления. Они понимают, что Киев сейчас старается не дразнить, не провоцировать белорусское руководство, чтобы не было прямого вступления в войну, еще одного фронта. Но это не значит, что украинцы забыли, откуда в феврале прошлого года был нанесен удар", – объясняет Александр Класковский.

Кроме усиленного контроля на границах с ЕС, белорусские власти ввели паспортный контроль также для тех, кто едет из России, – впервые почти за 30 лет белорусско-российских отношений. До этого таможенный и паспортный контроль между странами был отменен. Сколько времени на белорусских границах продлится усиленный режим, власти страны не сообщают.

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