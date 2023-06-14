Эстония добивается возвращения двух своих граждан, которые случайно пересекли границу с Россией

Двое сотрудников эстонского Департамента полиции и погранохраны случайно пересекли границу с Россией и были задержаны на российской стороне. Эстония пытается добиться передачи людей, однако пока безуспешно.

Двое логистов выполняли работы по обслуживанию границы у КПП Саатсе, когда случайно пересекли границу с Россией. Эстонский радиовещатель ERR со ссылкой на главу МВД Лаури Ляэнеметса сообщил, что инцидент произошел из-за непреднамеренной ошибки. Сотрудники выбрали для патрулирования дорогу на российской стороне вместо того, чтобы передвигаться по эстонской. В итоге они оказались на несколько метров вглубь территории России.

Оба мужчины - 61 и 57 лет - не являются полицейскими сотрудниками, они работают на основании гражданских контрактов. Сопротивления они не оказали, российские пограничники в отношении них не применяли силу.

Во вторник вечером российские и эстонские пограничники провели встречу, в ходе которой Эстония объяснила ситуацию и попросила вернуть людей домой. Договоренность достигнута не была. Еще один разговор состоялся в среду утром, но и после него ясности не было, пишет эстонский портал Delfi.

Префект Лыунаской префектуры Валло Коппель в беседе с журналистами отказался строить догадки, может ли Россия ожидать чего-то взамен. По его словам, нормальная практика заключается в том, что передача происходит после выяснения обстоятельств.

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