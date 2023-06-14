Пригожин не подчинился требованию Путина к ЧВК

Основатель и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался подписать контракт с министерством обороны РФ, несмотря на требование президента РФ Владимира Путина.

"Государство должно участвовать в социальных гарантиях для ветеранов, для бойцов, которые выполнили задачу. Поэтому когда мы начинали участвовать в этой войне, то никто не говорил, что мы обязаны будем заключить договоры с министерством обороны.

Никто из бойцов ЧВК "Вагнера" не готов идти опять по пути позора. И поэтому никто заключать договоры не будет", - сообщил Пригожин в Telegram-канале. Он выразил надежду на компромиссное решение Госдумы и президента о социальных гарантиях.

Днем ранее Путин заявил, что боевики ЧВК должны заключать договоры с Минобороны, 10 июня с таким требованием выступил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, все воюющие в Украине "добровольческие отряды" должны подписать контракты с его ведомством до 1 июля.

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