Глава НАТО заявил, что Украина делает успехи в своем контрнаступлении

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал контранступление ВСУ. Он назвал его успешным. У президента РФ другое представление о ситуации.

Украина делает успехи в своем наступлении. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В ходе встречи с президентом США Джо Байденом глава альянса заявил, что чем больше территории украинцы смогут освободить, тем более сильные позиции у них будут за столом переговоров и тем более вероятно, что президент России Владимир Путин на определенном этапе поймет, что он никогда не выиграет эту агрессивную войну.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО:"Поддержка, которую мы вместе оказываем Украине, сейчас, в данный момент, имеет значение на поле боя, потому что наступление началось, и украинцы делают успехи, продвигаются вперед. Это только начало. "

Great meeting w/ @POTUS to prepare the #NATOSummit. I thanked him for his leadership & US commitment, including on support to #Ukraine. In Vilnius, we will step up support for Ukraine and further strengthen our deterrence & defence, including with a new defence investment pledge. pic.twitter.com/aqiR0TLSAP — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 13, 2023

"Отличная встреча. Я поблагодарил его )Джо Байдена) за лидерство и приверженность США, в том числе за поддержку Украины. В Вильнюсе мы усилим поддержку Украины и еще больше укрепим наши силы сдерживания и обороны, в том числе с новым обязательством по инвестициям в оборону", - написал в Twitter Столтенберг.

У президента России Владимира Путина другое представление о ситуации. На встрече с группой военных блогеров он назвал контрнаступление Украины на данный момент безуспешным и заявил о потерях военной техники ВСУ.

Владимир Путин, президент России:"Там не только свыше 160 танков, 360 БМП. Это же - не все натовское. Там еще и советского производства бронетехника уничтожается. Прекрасно горят, как мы и предполагали, и Bradley, и Leopard ".

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