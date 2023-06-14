Путина спросили, как меняются цели "спецоперации"

На встрече Владимира Путина с "военкорами" корреспондент Евгений Поддубный задал президенту вопрос, как меняются цели и задачи "специальной военной операции" (то есть войны), которую Россия ведет против Украины.

"Вы не раз говорили о том, что в ходе специальной военной операции все цели, которые вы лично ставили, они будут достигнуты. Специальная военная операция уже идет довольно долго.

Меняется обстановка, меняется положение, меняются, наверное, и цели, и задачи специальной военной операции. Скажите, как они изменились и изменились ли?" — спросил Поддубный.

Путин ответил: "Они меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем, и они для нас носят фундаментальный характер". В чем заключается фундаментальный характер этих целей и задач, президент России не пояснил.

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