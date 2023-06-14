ООН: Число беженцев в мире достигло 110 млн человек

За 2022 год число беженцев во всем мире возросло на 20 млн человек, сообщило УВКБ ООН. Главные причинами роста оно считает войну РФ против Украины и другие военные конфликты.

По данным ООН за 2022 год, во всем мире 108,4 млн человек были вынуждены покинуть свои страны из-за военных конфликтов, преследований, насилия и нарушений прав человека - этот показатель в десятый раз подряд увеличился до максимального значения, годом ранее он был почти на 20 млн ниже. К маю 2023 года число беженцев во всем мире могло возрасти до 110 млн человек, указывается в опубликованном в среду, 14 июня, ежегодном отчете Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) "Глобальные тенденции".

Главные причины - война в Украине и другие военные конфликты

Главной причиной резкого роста данного показателя названа война, развязанная Россией против Украины. Число беженцев из Украины возросло с 27 300 в конце 2021 года до 5,7 млн в конце 2022-го. По данным УВКБ ООН, речь идет о наиболее быстрой волне эмиграции со времен Второй мировой войны. Кроме того, рост числа перемещенных лиц по всему миру в 2022 году объясняется пересчетом предполагаемых показателей беженцев из Афганистана, а также другими военными конфликтами, в особенности в Судане.

Over 110 million people are currently forcibly displaced.

Each one has a face. Each one has a name. Each one has a story. More in our new #GlobalTrends report: https://t.co/s7d6agjeIy

— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 14, 2023



При этом большинство беженцев приняли не самые богатые страны мира. Более пятой части вынужденных мигрантов находятся в 46 наименее развитых государствах, на долю которых приходится менее 1,3 процента глобального ВВП, отмечает ООН. По ее данным, в 2022 году этим странам не было предоставлено достаточных средств для удовлетворения потребностей, связанных с приемом беженцев. "Нам необходимо больше международной поддержки и более справедливое распределение ответственности", - заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Согласно отчету, в 2022 году более 339 тысяч беженцев вернулись на родину - в 38 государств, в частности, в Южный Судан, Сирию, Камерун и Кот-д'Ивуар. Среди внутренне перемещенных лиц в свои дома смогли возвратиться 5,7 млн человек - среди прочего, в Эфиопии, Мьянме, Сирии, Мозамбике и Демократической республике Конго.

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