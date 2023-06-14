Россия нанесла ракетный удар по Краматорску и Константиновке. Есть погибшие

bbcrussian.com

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), default quality Foto: Фото УНИАН

В Донецкой областной военной администрации сообщают, что около пяти утра Россия нанесла ракетные удары по городам Краматорск и Константиновка.

По данным главы ОВА Павла Кириленко, в Константиновке погибла 72-летняя женщина, в Краматорске – двое мужчин 53 и 69 лет. Есть раненые. Ракеты Х-22 попали в жилые кварталы обоих городов, несколько домов полностью разрушены, сообщают украинские власти Донецкой области. Также пострадали газопровод и электросети. Спасатели и коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!