Россияне ударили ракетами по Одессе. Погибли три человека

По меньшей мере три человека погибли и 13 человек получили ранения из-за ракетного удара по Одессе, нанесенного в ночь на 14 июня, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на оперативное командование Южной группировки войск ВСУ.

Российские войска ударили по Одессе четырьмя ракетами «Калибр» с корабля в Черном море, сообщили в командовании "Юг". Три из четырех ракет, выпущенных по Одессе, удалось сбить силам ПВО, заявили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Повреждения получили бизнес-центр, жилой комплекс, учебное заведение, "Макдоналдс" и магазины в центре города. Разрушен склад торговой сети "Таврия В", там произошел пожар на площади 400 квадратных метров. По данным СМИ, погибшие люди находились на складе.

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Поисково-спасательная операция завершена, сообщили в МВД Украины.

Также в результате массированной российской атаки минувшей ночью пострадала Кировоградская область, сообщил глава военной администрации региона Андрей Райкович. "Есть попадание "шахедов" в объект инфраструктуры в Светловодске. Пожар оперативно локализован. Обошлось без погибших и травмированных", - написал он в Telegram.

Число жертв российского ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 12 человек, сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. "Сегодня в нашем городе День траура по погибшим в результате вчерашнего террористического ракетного удара. К сожалению, жертв уже 12 - ночью от полученных ожогов, несовместимых с жизнью, умер 67-летний мужчина", - написал он в Telegram. По словам Вилкула, работы по ликвидации последствий удара продолжаются. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, работают все службы - 40 бригад коммунальщиков.

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