Женщина в Эквадоре "воскресла" на собственных похоронах

В Эквадоре 76-летняя женщина, считавшаяся мертвой, постучала по крышке гроба во время похорон. Об этом пишет Associated Press.

По словам сына женщины Гильберта Балбера, звук из гроба раздался спустя пять часов после начала службы и «всех очень напугал». Открыв гроб, родственники обнаружили, что "мертвая" дышит. Прибывшая на место машина скорой помощи забрала женщину — сейчас она находится в реанимации.

"Моя мама находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Ее сердце стабильно. Врач ущипнул ее руку, и она отреагировала. Мне сказали, что это хороший знак", — рассказал Барбера газете El Universo.

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Изначально женщину доставили в больницу в пятницу утром с подозрением на инсульт. Через несколько часов врачи сообщили родственникам, что пациентка умерла. "Нам даже дали соответствующую справку", — отметил Барбера. Тогда родные забрали "тело" и начали подготовку к похоронам.

Министерство здравоохранения Эквадора заявило, что начало проверку в отношении врачей, выдавших заключение о смерти.

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