В Кривом Роге под удар попал пятиэтажный жилой дом, власти сообщают о трех погибших

В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли три человека, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Всего Россия выпустила 14 крылатых ракет минувшей ночью.

"Изуродована пятиэтажка. По предварительным данным, погибли трое ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 - в больнице", - написал он в своем телеграм-канале и опубликовал фото.

Лысак уточнил, что в результате попадания загорелись квартиры с первого по пятый этаж, огонь охватил 700 квадратных метров.

По данным губернатора, три крылатые ракеты сбила ПВО, но в городе есть и "прилеты", "повреждены гражданские объекты".

"Трое пострадавших - на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели", - написал Лысак.

Украинский генштаб в утренней сводке утверждает, что минувшей ночью российские войска атаковали Украину 14 крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками "Шахед".

"Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 было уничтожено противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар четырьмя "Шахедами", один - уничтожен нашими защитниками", - говорится в сообщении.

В генштабе также подтвердили, что в Кривом Роге есть попадания в пятиэтажный дом и другие гражданские объекты инфраструктуры.

"К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется", - добавили в ВСУ.

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