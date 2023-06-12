Дмитрий Медведев своеобразно поздравил россиян с днем России

Дмитрий Медведев давно удивляет общественность своими эксцентричными высказываниями и комментариями. Что на этот раз?

В этот раз он опубликовал неоднозначную поздравительную открытку для соотечественников. Он даже закрепил ее, чтобы не потерялась среди других постов в его канале Телеграм.

Дмитрий Медведев постоянно делает резкие заявления, то предрекая Украине полное исчезновение, то нелицеприятно высказываясь о мировых лидерах, то угрожая мировому сообществу ядерной катастрофой.

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