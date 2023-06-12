Первые успехи контрнаступления ВСУ: Киев заявил о взятии нескольких сел. Что известно

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и сообщают о первых успехах: по их данным, ВСУ уже освободили несколько сел в Донецкой области.

Судя по сводкам с фронта, которые подтверждают как украинские, так и российские источники, наиболее успешно наступление украинской армии развивается на участке около сел Великая Новоселка и Времевка, рядом с границей Донецкой и Запорожской областей.

Там расположен так называемый "Времевский выступ" — по названию села, которое находится в передней части линии фронта, какой она была до начала украинского контрнаступления.

11 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о взятии населенных пунктов Благодатное и Макаровка.

"На юге есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров", — сказала Маляр.

Американский Институт изучения войны (ISW) на основе открытых данных в своем ежедневном обзоре утверждает, что украинские войска взяли Благодатное, Макаровку и еще по меньшей мере два села, расположенных в этой точке, — Нескучное и Сторожевое.

Утром 12 июня об освобождении села Сторожевое вблизи Великой Новоселки сообщила 35-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ, которая опубликовала видео из освобожденного села. Об этом сообщило агентство УНИАН, отметив, что этот населенный пункт перешел под российский контроль еще в марте 2022 года.

Анна Маляр подтвердила эту информацию в телеграме: "Государственный флаг снова развевается над Сторожевым, и так будет с каждым населенным пунктом, пока мы не освободим всю украинскую землю".

Бой в Сторожевом и Бахмут



Украинские военные сообщают, что в Сторожевом состоялся бой, в котором погибли несколько десятков россиян, а четырех российских военных взяли в плен. На видеозаписи также заметна брошенная российская техника с буквой Z и оставленные боеприпасы.

Украинские военные в селе Благодатное (Фото: Reuters)

В другом районе Донецкой области, возле Бахмута, украинские военные продвинулись на 250 метров возле Берховского водохранилища, добавила Маляр.

Институт изучения войны сообщает, что украинские войска осуществили визуально подтвержденное наступление в западной части Донецкой области, на стыке с Запорожской областью. Эксперты института отмечают, что это подтвердили российские источники, но пытались преуменьшить значение событий, утверждая, что речь идет якобы о захвате "серой зоны".

"Российские источники, вероятно, называют продвижение украинских территорий через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы преуменьшить успехи Украины и не сообщать о прорыве украинских сил через оборонительные линии", — отмечают в ISW.

"Более выгодные позиции"



Близкий к российскому министерству обороны телеграм-канал "Рыбарь" еще в субботу писал, что на "Времевском выступе" украинские подразделения практически без боя заняли Нескучное и Благодатное, а российские военнослужащие якобы отошли на "более выгодные позиции из-за угрозы попадания в окружение". Утром в понедельник "Рыбарь" сообщает о тяжелых боях в районе этого выступа.

Вечером 11 июня представитель ВСУ Валерий Шершень сообщил в эфире украинского телевидения, что россияне взорвали дамбу в районе села Новодаровка, чтобы остановить наступление украинских военных к югу от Великой Новоселки.

"Враг нервничает и использует любые средства, чтобы не допустить прорыва своей обороны именно здесь, на Таврическом направлении. Мы располагаем информацией, что возле населенного пункта Новодаровка враг взорвал дамбу, и это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы", — сообщил он.

Анна Маляр также сообщила, что после подрыва дамбы Каховского водохранилища россияне перебрасывают войска с херсонского направления на запорожское и бахмутское.

Российская сторона пока не подтверждает подрыв дамбы и вообще не комментирует утверждения об отступлении из упомянутых выше населенных пунктов.

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