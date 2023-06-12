В течение последней недели Шойгу был довольно активен в публичном пространстве, вероятно, пытаясь внушить, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции, подчеркивается в твите британского Минобороны.
В частности, российский министр дал по меньшей мере два комментария, касавшихся оборонительных операций РФ, а также украинских потерь, которые он серьезно преувеличил.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 June 2023.
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bnIHCEJMP0— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 12, 2023
Кроме того, Шойгу призвал оборонную промышленность России удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт. "Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений", - считают в министерстве обороны Великобритании.
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