Европейский совет по международным отношениям провел собственное исследование.

Лидерами среди европейских стран по дружелюбности в отношении России стали Болгария, Италия, Венгрия и Австрия, следует из опроса Европейского совета по международным отношениям.

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