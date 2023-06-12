Европейский совет по международным отношениям провел собственное исследование.
Лидерами среди европейских стран по дружелюбности в отношении России стали Болгария, Италия, Венгрия и Австрия, следует из опроса Европейского совета по международным отношениям.
В Дании, Польше и Швеции, наоборот, самые негативные оценки России.
Лидерами среди европейских стран по дружелюбности в отношении России стали Болгария, Италия, Венгрия и Австрия, следует из опроса Европейского совета по международным отношениям.
В Дании, Польше и Швеции, наоборот, самые негативные оценки России. pic.twitter.com/gnewh8FE7O
— Ateo Breaking Telegram-канал (@AteoBreaking) June 12, 2023
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