Лидер КНДР заявил о полной поддержке РФ в войне против Украины

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о желании укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и "строить могущественную страну и надежную защиту глобального мира и безопасности, крепко держась за руки с российским президентом" Владимиром Путиным.

Как сообщает государственное СМИ Северной Кореи KCNA, об этом шла речь в его послании по случаю национального дня России. Диктатор также поддержал решение РФ начать войну против Украины.

"Благодаря правильному решению и указаниям президента России борьба российского народа за противодействие эскалации угроз и вызовов вражеских сил, направленных на то, чтобы лишить Россию ее суверенитета, безопасности и мирной жизни, вступила в новую решающую фазу.

Справедливость обязательно одержит победу, и российский народ продолжит славить историю победы, присущую ему традицию", - заявил Ким.

Он также выразил "полную поддержку и солидарность" российскому народу и заявил, что РФ якобы "воплощает священное дело защиты суверенных государств". Не обошел северокорейский лидер и готовность к более тесному стратегическому сотрудничеству с Россией.

"Ким Чен Ын в своем послании подтвердил свою готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, крепко держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим стремлением народов двух стран достичь великой цели построения могущественной страны и надежной защиты глобального мира и безопасности", - пишет государственное СМИ Северной Кореи.

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