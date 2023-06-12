SIPRI: Война в Украине сделала мир менее безопасным

Глобальная безопасность в 2022 году заметно ухудшилась в сравнении с тем, что было десять лет назад. К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в ежегодном докладе, опубликованном в понедельник, 12 июня. Аналитики фиксируют, что в мире участились войны, увеличились военные расходы и обострилась проблема продовольственной безопасности. Кроме того от жары, засухи и наводнений, вызванных изменениями климата, пострадали миллионы людей, что привело к большим человеческим и экономическим потерям.

Отдельно эксперты выделяют продолжающуюся войну в Украине, вызвавшую "усиление конфронтации между великими державами, что ослабило контроль над вооружениями и сделало дипломатию менее эффективной", — отмечается в документе.

SIPRI — о войне РФ против Украины

Начав полномасштабную войну в Украине, российские войска систематически атаковали гражданские объекты, что привело к масштабным разрушениям в городах, и, согласно доказательствам, собранным Организацией Объединенных Наций, совершили многочисленные военные преступления. Эксперты SIPRI в это связи особо выделяют применение кассетных боеприпасов, противопехотных мин и оружия взрывного действия с широкой зоной поражения в населенных пунктах, что привело к большому числу жертв среди гражданского населения.

К концу 2022 года ситуация выглядела патовой: ни у одной из сторон не было четкого пути к победе, как не было и четкого пути к миру с помощью переговоров. Аналитики отмечают, что позиции России и Украины остаются далекими друг от друга.

Одним из следствий продолжающейся войны стало обострении проблемы голода в мире. SIPRI напоминает, что как Россия, так и Украина являются крупными производителями и экспортерами основных продуктов питания. В результате войны и санкций против РФ производство и торговля сельскохозяйственной продукцией резко снизились, что вызвало значительный скачок мировых цен на продовольствие. Если учесть, что все это происходило еще на фоне пандемии коронавирусной инфекции, то становится очевидной тенденция неуклонного роста голода в мире, продолжающаяся с 2017 года.

Число вооруженных конфликтов в мире растет

Широкое внимание к ситуации в Украине эксперты SIPRI объясняют также тем, что в минувшем году это оказался единственный крупный межгосударственный военный конфликт с участием регулярных армий. В то же время за пределами Европы большинство войн по-прежнему происходило внутри государств и с участием негосударственных вооруженных групп. При этом общее число государств, находящихся в состоянии вооруженного конфликта, составило 56, что на 5 больше, чем годом ранее.

По оценкам экспертов, как минимум три вооруженных противостояния — в Украине, Мьянме и Нигерии — должны классифицироваться как крупные конфликты с 10 000 и более погибших в результате военных столкновений. Вполне вероятно, что к этой же категории может быть отнесена гражданская война в Эфиопии: точные данные о потерях отсутствуют, но широко распространяется информация о десятках тысяч погибших.

SIPRI — о частных военных и охранных компаниях

Тенденцией последних 20 лет стало стремительное развитие рынка частных военных и охранных компаний (ЧВОК). При этом в международном праве до сих пор не выработаны общепринятые, юридически обязательные определения ЧВОК, что приводит к тому, что эти организации работают в условиях правовой неопределенности. Как следствие: "сотрудники ЧВОК не являются ни солдатами, ни гражданскими лицами, и их обычно нельзя определить как наемников", — указывается в докладе.

Особенно широка роль ЧВОК в конфликтах в Африке, где заметный след оставила российская ЧВК "Вагнер". В отличие от аналогичных западных компаний, которые обычно занимаются решением контртеррористических задач, не вмешиваясь непосредственно в боевые действия, "вагнеровцы", наоборот, принимают непосредственное участие в военных операциях, как правило, в интересах правительств или различных хунт, которым угрожают повстанцы. В этом случае платой зачастую служат ценные природные ресурсы страны. При этом ЧВК "Вагнер" неоднократно оказывалась в центре внимания расследований ООН в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и международного гуманитарного права в странах Африки к югу от Сахары. Случаи, когда наемников и сотрудников ЧВОК пытаются привлечь к ответственности в рамках уголовного правосудия, крайне редки.

Самый высокий уровень военных расходов

Как отмечается в докладе, мировые военные расходы в 2022 году выросли восьмой год подряд и достигли 2,24 трлн долларов, что является самым высоким уровнем, когда-либо зафиксированным SIPRI. При этом основное влияние на рост глобальных и региональных военных расходов оказала именно война в Украине. Военная помощь Киеву вызвала рост военных затрат в Европе и Северной Америке, где большинство стран не только оказали ВСУ финансовую помощь в противостоянии России, но и потратили средства на пополнение истощающихся запасов военной техники взамен отправленной в Украину.

Собственные военные расходы Украины выросли более чем в семь раз, превысив треть ВВП страны. Военные расходы России также увеличились на 9,2 процента в отношении к предыдущему году, несмотря на экономические санкции западных стран.

Спрос на вооружения будет расти, доля России — падать

Объем международных поставок основных вооружений в пятилетний период 2018-22 годов был одним из самых высоких с момента окончания "холодной" войны, но все же оказался на 5,1 процента ниже, чем в 2013-17 годах и на 35 процентов ниже, чем в 1978-82 и 1983-87 годах, когда поставки вооружений достигли своего пика, отмечается в докладе. Рост напряженности, особенно в Европе, вызванный вторжением России в Украину, делает весьма вероятным, что в ближайшие годы спрос на основные виды вооружений еще более возрастет, указывает SIPRI.

По данным стокгольмской организации, 63 государства в 2018-2022 годах выступили в роли экспортеров вооружений. При этом 76 процентов от общего объема экспорта пришлись на пять крупнейших поставщиков — США, Россию, Францию, Китай и Германию. Соединенные Штаты с 1950 года неизменно лидируют в этом рейтинге, а в 2018-2022 году даже укрепили свое лидерство, увеличив отрыв от России, пока еще сохраняющей вторую позицию. Экспорт вооружений США был на 14 процентов выше, чем в предыдущее пятилетие (2013-17 годов), а его доля в общемировом объеме увеличилась с 33 до 40 процентов. Напротив, экспорт вооружений Россией сократился на 31 процент, а ее доля в общемировом объеме снизилась с 22 до 16 процентов. "Планы будущих поставок убедительно свидетельствуют о том, что разрыв между США и РФ будет увеличиваться и в течение нескольких лет Россия может перестать быть вторым крупнейшим поставщиком основных видов вооружений", — отмечается в докладе.

Экспорт вооружений Францией, третьего по величине поставщика, вырос на 44 процента, начиная с 2013 года, и в 2022 году Париж контролировал 11 процентов мирового рынка. За то же время поставки вооружений из Китая и Германии сократились на 23 и 35 процентов соответственно.

Проблемы с контролем за ядерными вооружениями

Полномасштабное вторжение в феврале 2022 года одного из государств, обладающих ядерным оружием, в соседнюю страну, таким оружием не обладающую, привел к значительным сбоям в двустороннем и многостороннем взаимодействии по контролю за ядерными вооружениями. К концу прошлого года был даже приостановлен диалог на эту тему пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН (Китай, Франция, Россия, Великобритания и США), лидеры которых еще в начале года выпустили совместное заявление о "предотвращении ядерной войны и недопущении гонки ядерных вооружений".

Отдельной строкой в докладе SIPRI отмечаются нападения российских войск на украинские ядерные объекты. Поскольку никогда ранее действующие атомные электростанции не подвергались обстрелам и ракетным ударам со стороны государственных вооруженных сил и не были оккупированы военными, война поставила перед Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), украинскими властями и персоналом атомных станций в Украине беспрецедентные задачи в области ядерной безопасности, которые вряд ли можно будет считать решенными до завершения боевых действий.

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