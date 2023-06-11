Латвия отказалась рассматривать прошение российского режиссера о предоставлении убежища

Латвия отказалась рассматривать прошение о предоставлении убежища, поданное режиссером из России Сергеем Щипицыным. Ранее режиссер заявил, что не поддерживает войну РФ против Украины и выразил готовность интегрироваться в латвийское общество.

Теперь определиться с убежищем для российского режиссера должна будет Франция, сообщает агентство LETA.

В общедоступном решении Административного районного суда от 1 июня указано, что гражданин РФ въехал на территорию ЕС через Эстонию 30 августа 2022 года. С собой у него был российский паспорт и шенгенская виза категории "С", выданная Францией, сроком действия со 2 июня 2022 года по 1 июня 2023 года.

В приговоре суда не указывается имя человека, но агентство LETA выяснило, что речь идет о театральном режиссере Сергее Щипицыне из Санкт-Петербурга, спектакли которого ставятся в латвийских и российских театрах.

15 ноября 2022 года Щипицын обратился в Госпогранохрану с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии. В апреле этого года Совет по гражданству и миграции (PMLP) принял решение о переводе запроса мужчины во Францию. Решение принято на основании Регламента Европарламента.

Не согласившись с решением администрации, россиянин обратился в районный административный суд. Он утверждал в суде, что у него нет паспорта гражданина РФ, так как тот был оставлен в Госпогранслужбе. А вместо паспорта ему выдали удостоверение лица, ищущего убежища в Латвии.

Сергей Щипицын не согласился с решением PMLP еще и потому, что у него есть возможность трудоустройства в Латвии. Он является режиссером, ранее работал в латвийских театрах: в 2009 году - в Риге, в 2017 году - в Валмиере, в 2019 году - в Лиепае. А 18 мая этого года в Цесисском Малом театре состоялась премьера пьесы "Восстание". В Цесисском театре хотят продолжить сотрудничество с режиссером.

Кроме того, в настоящее время Щипицын ведет переговоры с резекненским театром "Joriks", где в сентябре этого года предполагается поставить новый спектакль. Помимо этого идут переговоры с представителями Рижского русского театра им.М.Чехова, а также с Лиепайским и Валмиерским театрами.

Щипицын утверждает, что ему есть где жить в Латвии, он изучает латышский язык и готов сдавать экзамен по государственному языку. По словам режиссера, он не может вернуться в Россию по политическим причинам, поскольку не поддерживает войну России против Украины. Именно поэтому заявитель покинул Россию 29 августа 2022 года и не хотел, чтобы его налоги направлялись на поддержку боевых действий.

Другая причина, по которой соискатель не может вернуться в Россию, — специфическая профессиональная деятельность. По мнению Щипицына, в РФ ему не удастся реализовать себя в своей профессии, поскольку власти его будут преследовать, у него не будет средств к существованию, возможно, его ждут репрессии или тюрьма.

Несмотря на доводы заявителя, Латвийский суд отклонил заявление российского театрального режиссера об отмене решения PMLP.

В суде отметили, что Франция, как член ЕС, в целом способна обеспечить защиту прав лиц на своей территории: Франция считается безопасной страной и может предоставить политическое убежище. Из материалов дела следует, что PMLP получил ответ от компетентного французского органа, взявшего на себя ответственность за рассмотрение ходатайства заявителя о предоставлении убежища.

Оценивая материалы дела, суд не подтвердил наличие объективных препятствий для того, чтобы Шипицын начал изучение французского языка в случае необходимости, тем самым интегрируясь во французское общество.

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