Движение поездов по железнодорожной ветке временно приостановлено, причины происшествия выясняются.
В Калужской области ночью упали два беспилотника - в Жуковском и Медынском районах. Пострадавших нет. В Жуковском районе частично разрушены два садовых дома.
Падение дронов подтвердил губернатор Владислав Шапша. На опубликованных им фотографиях можно увидеть выбитое окно в здании садового товарищества. О какого типа дронах идет речь, по снимкам определить невозможно.
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