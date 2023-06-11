Борис Джонсон ушел в отставку под давлением "горстки людей без доказательств"

Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата парламента, заявив, что его вынуждает сделать это "крошечная горстка людей без каких-либо доказательств". Джонсона обвиняют в введении в заблуждение парламент в связи с вечеринками на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии коронавируса, сообщает Euronews.

Экс-премьер Соединенного Королевства Борис Джонсон сложил с себя полномочия депутата парламента.

Ветеран британской большой политики заявил, что его вынуждает сделать это "крошечная горстка людей без каких-либо доказательств, подтверждающих их утверждения, и без одобрения даже членов Консервативной партии, не говоря уже о более широком электорате".

Специальная комиссия обвиняет Джонсона в введении в заблуждение парламент в связи с вечеринками на Даунинг-стрит, 10 в разгар пандемии коронавируса. Сам он публично отрицал факт проведения вечеринок в его канцелярии во время жесткого карантина.

Уход из Палаты общин закрывает Джонсону возможность вернуться на пост премьера в ближайшем будущем. Тем не менее, 58-летний политик не исключил своего возвращения в парламент, подчеркнув, что покидает его "на настоящий момент".

Довыборы в округе Джонсона пройдут в ближайшее время, а новые всеобщие парламентские выборы запланированы на следующий год. Как прогнозируют эксперты, на них консерваторы могут потерпеть самое сокрушительное поражение за много лет.

По последним опросам, тори уступают лейбористам около 16%. Борис Джонсон в своем письменном обращении не преминул указать на это, заявив, что когда он покидал пост премьера в прошлом году, разрыв был минимальным.

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