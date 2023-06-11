За год из Беларуси в РФ было вывезено более 130 000 тонн боеприпасов

Deutsche Welle

Сообщество железнодорожников Беларуси, объединяющее противников Александра Лукашенко, сообщило, что с января 2022 по январь 2023 года из арсеналов хранения в Республике Беларусь в Россию и на оккупированные ею территории Украины были вывезены более 131 тыс. тонн боеприпасов, то есть около 10 000 тонн в месяц.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину эти объёмы были в десятки раз меньше и начали расти сразу после 24 февраля 2022 года. Так, в январе и феврале 2022 года в Россию было вывезено 203 т. боеприпасов, а уже в марте в 12,5 раза больше - 2 558 тонн. В апреле того же года был достигнут пик по объёмам вывоза боеприпасов в Россию - почти 30 тысяч тонн за месяц. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!