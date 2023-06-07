Майк Пенс объявил об участии в президентских выборах в США

Республиканец Майк Пенс был вице-президентом в администрации Дональда Трампа. Впервые в современной истории США вице-президент соперничает со своим бывшим руководителем.

Республиканец Майк Пенс в среду, 7 июня, официально объявил об участии в выборах президента страны в 2024 году. Свое видеообращение к американцам бывший вице-президент США опубликовал в Twitter. "Было бы легко оставаться в стороне. Но меня воспитывали не так. Поэтому сегодня перед Богом и моей семьей я объявляю, что буду участвовать в выборах президента США", - заявил он.

Пенс был вице-президентом в администрации Дональда Трампа, но выступил против его попытки опротестовать результаты выборов в 2020 году, в которых победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Он стал первым вице-президентом в современной истории США, который соперничает со своим бывшим руководителем.

Пенс: Демократы разрушили "американскую мечту"

В этом же видеообращении Майк Пенс обвинил нынешнюю администрацию США в том, что она разрушила "американскую мечту". В числе основных внутренних проблем Пенс назвал рост инфляции, рецессию, сокращение зарплат, миграционные проблемы. На фоне видеоряда с выступлениями президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина Пенс заявил, что "по миру маршируют враги свободы".

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. От Республиканской партии о своем участии в гонке объявили Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт, предприниматель Вивек Рамасвами, губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и радиоведущий Ларри Элдер. Наибольшие шансы на победу в партийных праймериз отводят Трампу. По опросам, за него готовы отдать голоса 46 процентов республиканцев.

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