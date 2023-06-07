Украинские военные перешли из обороны в наступление на Бахмутском направлении

Украинские силы обороны перешли из обороны в наступление на Бахмутском направлении, а россияне перешли к обороне. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Ганна Маляр.

По ее словам, эпицентром боевых действий остается восток.

“За прошедшие сутки продвижение на разных участках Бахмутского направления составило от 200 до 1100 метров. Враг на этом направлении перешел к обороне, пытаясь удержать занимаемые позиции. Сейчас враг стягивает свои резервы из глубины для защиты на это направление”, - написала Маляр.

По ее словам, наемники частной военной компании “Вагнер” остаются кое-где в тыловых подразделениях. “По состоянию на сегодняшний день боевые действия ведет регулярная армия РФ, задействует десантно-штурмовые отряды”, - рассказала замминистра обороны Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!