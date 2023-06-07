Отравление сидром в России: в четырех регионах умерли 28 человек

От отравления напитком "Мистер Сидр" в нескольких регионах России умерло 28 человек, еще более 70 человек были госпитализированы.

Больше всего пострадала Ульяновская область, где от отравления этим напитком с 4 июня умерли 18 человек, а еще более 50 человек были госпитализированы.

"Состояние пострадавших в настоящее время тяжелое и средней степени тяжести. Ситуацию держим на контроле. Благодаря слаженной работе врачей у ряда пациентов наблюдается положительная динамика", — сообщили в департаменте здравоохранения областной администрации.

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В Самарской области от отравления сидром умерли семеро, еще двое в Нижегородской области и один человек — в Удмуртии.

Во вторник управление МВД по Ульяновской области сообщило, что экспертиза обнаружила в партии напитка "Мистер Сидр", изъятой в регионе, примеси метанола и этилбутирата в опасных для человека пропорциях. Региональные власти рекомендовали точкам общепита приостановить реализацию сидра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства изъять напиток "Мистер Сидр" на территории всей страны.

Как рассказал губернатор Ульяновской области, напиток "Мистер сидр", который производится самарской компании ООО "Анди", поставлялся в кегах объемом 30 литров и продавался на разлив.

Росалкогольрегулирование объявило о блокировке оборота продукции "Анди" на всей территории страны.

По факту отравления людей были возбуждены уголовные дела по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" ( ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Следственный комитет России ранее сообщил, что в рамках расследования уголовного дела задержан владелец ООО "Анди" — 32-летний предприниматель Анар Гусейнов.

Год назад правоохранительные органы уже пытались привлечь его к административной ответственности за нарушение правил торговли алкоголем. Тогда он был оштрафован на 10 тысяч рублей за продажу алкогольной продукции без соответствующих документов.

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