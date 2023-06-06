Разрушение Каховской ГЭС. Что известно на данный момент

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Украинская и российская стороны обвиняют друг друга в разрушении станции.

О подрыве дамбы Каховской ГЭС сегодня утром сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. В семь утра он сказал, что вода достигнет критического уровня через пять часов.

Украинское оперативное командование "Юг" обвинило в подрыве Каховской ГЭС российские войска.

"В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают", — говорится в сообщении ВСУ.

В то же время глава назначенной властями России оккупационной администрации Новокаховского района Херсонской области Владимир Леонтьев в беседе с российскими государственными СМИ отрицал подрыв ГЭС. Однако немного позже он сказал, что в результате "ночных ударов" разрушены задвижки, а сейчас происходит неконтролируемый сброс воды ниже по течению. Позже российская сторона сообщила о разрушении 11 из 28 пролетов.

Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета нацбезопасности Украины в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Советник главы офиса президента Украины Дарья Заривна заявила, что цель "подрыва Каховской ГЭС россиянами" — сорвать наступление сил обороны Украины. "Также подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды", — написала она. Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что повреждения ГЭС не скажутся на водоснабжении города.

Специальный корреспондент Би-би-си Илья Барабанов о том, как российские власти праздновали возвращение воды в Крым, но теперь не переживают, что она может пропасть

"В Крыму проживают 2,5 млн человек. [Власти Украины] взяли и воду отрубили. Войскам пришлось зайти и воду открыть в Крым. Вот как пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия — не было бы других", — 14 октября 2022 года Владимир Путин, находясь в Астане, в очередной раз объяснял, почему война идет по плану, а российские войска делают все грамотно.

Еще 24 февраля 2022 года, когда российское вторжение в Украину только началось и привело к стремительному захвату юга Херсонской области, глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сразу же дал приказ восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

В то время Аксенов, собственно, и не скрывал, что восстановление водоснабжения Крыма было одной из целей развязанной войны. Предполагалось, что разблокировка канала позволит сэкономить десятки миллиардов рублей и поможет восстановить сельское хозяйство на полуострове.

Сенатор Ольга Ковитиди раздала тогда не одно интервью о том, как скоро на полуострове как в советские годы будут снова выращивать рис и кукурузу. Пропаганде было что праздновать.

Теперь российские чиновники наперегонки бросились объяснять, что на Крыме случившееся никак не скажется. Так называемый "мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев", еще утром уверявший РИА Новости, что с плотиной все в порядке, теперь говорит, угрозы обезвоживания канала нет. А губернатор Севастополя Михаил Развозжаев утверждает, что все будет в порядке, потому что водохранилища на полуострове заполнены, как будто вода в них берется не из канала.

Одним из последствий разрушения Каховской ГЭС с высокой степенью вероятности станет то, что полуостров вновь останется без воды. Осталось дождаться, когда российские чиновники заговорят о том, что не очень-то Крыму эта вода и нужна была.

Эвакуация населения

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, из опасных районов, где происходит затопление, началась эвакуация местного населения.

Первый эвакуационный поезд отправится из Херсона в 12:00, говорится в телеграм-канале "Укрзализныця".

С российской стороны об эвакуации пока не сообщали. Владимир Леонтьев утверждает, что эвакуация населения пока не требуется.

"Угрозы гибели города и населенных пунктов нет. Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком, — заявил он. — По прогнозам, в течение 72 часов вода упадет до обычного уровня. Но нам нужно пережить эти 72 часа", — сообщил Леонтьев.

Риски для Запорожской АЭС

Украинский "Энергоатом" сообщил о рисках "отрицательных последствий" подрыва Каховской ГЭС для Запорожской АЭС. "Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС", — говорится в сообщении организации.

При этом пока в "Энергоатоме" говорят, что "ситуация контролируется".

Непосредственной угрозы ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции из-за разрушения Каховской ГЭС нет, заявили в МАГАТЭ. Там указали, что в курсе сообщений о повреждении плотины и сообщили, что следят за ситуацией.

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