Лукашенко вспомнил, как "Беларусь отвечала за Калининградскую область"

Видео, на котором президент Беларуси намекает на то, что был бы не против увидеть Калининградскую область в составе Беларуси, выложили несколько новостных Telegram-каналов.

В начале рабочей недели президент Беларуси Лукашенко встретился с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым - последний приехал в Беларусь с визитом.

Президент Беларуси объявил, что у Беларуси и Калининградской области "древние и прочные отношения во всех сферах" и что при СССР "Беларусь отвечала за Калининградскую область". Потом Лукашенко сказал, что именно поэтому всегда называл ее "своей" и попросил россиян, чтобы "не подумали, что мы претендуем захватить Калининградскую область". Впрочем, он тут же добавил, что "наверное, это было бы не хуже, если бы Калининградская область была ближе".

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