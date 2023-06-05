Новые обстрелы и несостоявшиеся переговоры о пленных. Что сейчас происходит в Белгородской области?

Белгородская область за минувшие сутки подверглась новому массированному обстрелу. Реакция федеральных и региональных властей на происходящее под Белгородом говорит о растерянности и несогласованности действий, считают эксперты Института изучения войны.

Более 70 реактивных снарядов из РСЗО "Град" выпустили ВСУ за утро понедельника, 5 июня, по Новой Таволжанке в Белгородской области, заявил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Официально Киев не берет на себя ответственность за обстрелы российской территории.

"По Таволжанке за сегодня, до 8.30 утра, было... более 70 прилетов из РСЗО „Град" и свыше 15 из ствольной артиллерии по городу Шебекино", - сказал Владимир Жданов в ходе оперативного совещания.

По всему Шебекинскому округу за воскресенье, по данным местных властей, было выпущено 611 "единиц различных боеприпасов".

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в Шебекино зарегистрированы "многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия".

За прошедшую неделю в Шебекинском округе обстрелами было повреждено или уничтожено 1150 квартир в 67 домах и 370 частных домов, сообщил глава округа Владимир Жданов.

В ночь на понедельник власти региона сообщили о пожаре на одном из энергетических объектов в Белгородском районе.

"Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника", - объявил Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате пожара и предполагаемой атаки дрона никто не пострадал, энергоснабжение потребителей не нарушено.

В понедельник на встрече с главами муниципалитетов губернатор Гладков заявил о необходимости ускорить работы по восстановлению жилья, пострадавшего из-за обстрелов.

При этом денег, которые были выделены на восстановление жилья, не хватает, сказал губернатор.

Рейд РДК и легиона "Свобода России" в Белгородской области

Базирующиеся в Украине "Российский добровольческий корпус" (РДК) и Легион "Свобода России" (признан в России террористической организацией и запрещен) утверждают, что их бойцы 4 июня совершили рейд в Белгородскую область и взяли пленных из числа российских военных.

Диверсанты заявили, что они предлагали губернатору Белгородской области забрать пленных во время личной встречи в Новой Таволжанке. Как утверждается в ролике РДК, Вячеслав Гладков на встречу не явился.

Тогда легион "Свобода России" разместил видео в телеграме, на котором видны, предположительно, около 10 пленных, еще двое лежат на больничных койках.

Они будут переданы украинским властям, говорится в сообщении легиона "Свобода России" в телеграме.

Гладков назвал бойцов корпуса "подлецами, негодяями, убийцами и фашистами". Он добавил, что российские военные ведут бой с ДРГ в Новой Таволжанке. "Надеюсь, все они будут уничтожены, по-другому не может быть по определению", - заявил губернатор.

"Нервозность в ожидании контрнаступления"

Реакция Гладкова на происходящее в Белгородской области говорит о том, что, вероятно, он не координирует свои действия с Министерством обороны, указывают в последней сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты полагают, что в России на разных уровнях власти не согласовывают действия и не знают, как реагировать на события в приграничных регионах.

Ранее ISW отмечал, что Россия непропорционально реагирует на рейды в приграничных областях из-за общей нервозности в преддверии ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Министерство обороны 1 июня опубликовало сообщение о рейде в Шебекино, в котором особое внимание уделялось своевременности реакции военных на произошедшее. Согласно заявлению российского министерства обороны, в течение часа после начала рейда дополнительные подразделения Западного военного округа были направлены к границе и нанесли массированные удары ракетами, артиллерией и огнеметными системами.

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