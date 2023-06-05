Пойман самый большой в мире сом длиной почти три метра

Опытный рыбак из Италии теперь может гордиться своим личным и, вероятно, мировым рекордом. Алессандро Бьянкарди удалось поймать сома почти трехметровой длины, сообщает портал Outdoor Life.

По словам Алессандро, он рыбачил в одиночку на лодке на реке По в северной Италии. "Я был совершенно один, когда наткнулся на самого большого сома, которого когда-либо видел в своей жизни", — сообщил он.

Алессандро Бьянкарди поймал уэльского сома на спиннинг. Борьба с гигантской рыбой продолжалась около 40 минут, пока рыбаку не удалось вытащить сома на берег.

Длина сома составила 285 сантиметров. Если превышение предыдущего рекорда на четыре сантиметра будет подтверждено документально, улов Бьянкарди станет мировым рекордом. После фотосессии с трофеем итальянец отпустил рыбу в реку.

Бьянкарди — профессиональный ловец сомов в компании MadCat Fishing, он занимается этим уже 23 года. "Этот монстр — результат 23 лет напряженной работы", — комментируют успех его коллеги.

Уэльский сом (Silurus glanis) - крупный вид сома, обитающий на обширных территориях центральной, южной и восточной Европы, в бассейнах Балтики, Черного и Каспийское морей. Завезен в Западную Европу как ценная спортивная рыба, в настоящее время встречается от Великобритании до Казахстана и Китая и на востоке и до Греции и Турции на юге. Пресноводная рыба отличается широкой плоской головой и широким ртом. Уэльский сом может прожить до 50 лет.

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