Как в Польше прошел марш против нового закона о противодействии российскому влиянию

В воскресенье в 34-ю годовщину первых послевоенных демократических выборов в Польше тысячи людей собрались в Варшаве на марш протеста. По словам организаторов, в марше приняло участие полмиллиона человека. Полиция и городские власти свои оценки пока не давали.

В воскресенье сотни автобусов привозили в Варшаву сторонников оппозиции со всей страны. Некоторые из них заявили, что к участию в акции их подтолкнуло измененное на минувшей неделе законодательство об устранении российского влияния, которое многие считают попыткой давления на оппозицию и началом охоты на политических оппонентов.

Согласно уже подписанной президентом Польши версии закона, специально созданная для этого госомиссия изучит период с 2007 по 2022 год и будет иметь право запрещать лицам, уличенным в действиях под влиянием России, допуск к работе в органах безопасности или на должностях, где они будут отвечать за государственные средства, в течение 10 лет, фактически лишив их права занимать государственные посты.

Lenkijos opozicija surengė plataus masto antivyriausybinį protestą Foto: EPA-ELTA

Члены комиссии будут выбираться парламентом, и представители правящей партии "Право и справедливость" будут иметь в ней большинство. Многие оппозиционные политики утверждают, что настоящая цель закона - борьба с оппозицией, в частности, с партией "Гражданская платформа" и ее лидером Дональдом Туском в преддверии выборов, назначенных на осень этого года.

Опросы общественного мнения показывают, что предстоящие выборы будут проходить в напряженной борьбе. Война России в соседней Украине укрепила позиции "Права и справедливости", ставшей одним из самых ярких критиков Кремля.

Lenkijos opozicija surengė plataus masto antivyriausybinį protestą Foto: EPA-ELTA

Закон раскритиковали юристы, а также Госдепартамент США и Еврокомиссия. Исполнительный орган ЕС заявил, что законодательство может фактически запретить лицам занимать государственные должности без надлежащего судебного рассмотрения.

В пятницу президент Анджей Дуда неожиданно заявил, что предложит поправки к закону.

И в самой Польше, и за ее пределами правящую партию "Право и справедливость" обвиняют в подрыве верховенства закона, превращении государственных СМИ в рупор правительства и одобрении гомофобии. Правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого отрицает, что подрывает демократические нормы, и утверждает, что его цель - защитить традиционные христианские ценности от либерального давления Запада и сделать экономику более справедливой.

Lenkijos opozicija surengė plataus masto antivyriausybinį protestą Foto: EPA-ELTA

Дональд Туск, глава группы "Гражданская платформа" и бывший глава совета Европейского союза, приветствовал сторонников, заявив, что голос поляков нельзя заглушить.

"Первый шаг к победе - это признание нашей силы, мы здесь для того, чтобы Польша, Европа и мир увидели нашу силу", - сказал Туск собравшимся на митинг.

В 1989 году первое относительно свободное голосование в послевоенной Польше принесло победу правительству, возглавляемому профсоюзом "Солидарность".

По словам организаторов, пишет агентство Reuters, в марше приняло участие полмиллиона человека. Полиция и городские власти свои оценки пока не давали.

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