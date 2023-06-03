Глава Пентагона предостерег Китай от войны против Тайваня

Война в Тайваньском проливе будет иметь катастрофические последствия, заявил Ллойд Остин на конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Министр обороны США Ллойд Остин предостерег Китай от военных действий против Тайваня. "Конфликт в Тайваньском проливе будет иметь катастрофические последствия", - заявил глава Пентагона в субботу, 3 июня, на азиатской конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Военная эскалация конфликта Китая и Тайваня повлияет на мировую экономику "таким образом, как мы не можем себе представить", уверен Остин. США отвергают "одностороннее изменение статуса-кво", подчеркнул он далее. При этом с его точки зрения такой конфликт не является неизбежным и предстоящим в ближайшей перспективе. Вашингтон полон решимости защищать мир и безопасность в Тайваньском проливе, столь важном для мирового судоходства, добавил американский министр.

Глава Пентагона обеспокоен отсутствием диалога с китайской стороной

Остин также выразил обеспокоенность в связи с недостатком коммуникации между США и Китаем на фоне крайне серьезного охлаждения отношений. Открытые коммуникационные каналы особенно важны для военных и политиков в сфере обороны, пояснил он и подчеркнул, что сейчас самое время начать диалог. Говоря о короткой встрече с новым министром обороны Китая Ли Шанфу накануне вечером, Остин указал, что "сердечное рукопожатие за ужином не заменит дискуссии о фактах".

Перед началом конференции в Сингапуре Ли Шанфу в очередной раз пригрозил завоевать Тайвань. Он также отказался проводить встречу с Остином на данном форуме.

Китай не признает независимость Тайваня

Руководство КНР считает Тайвань частью своей страны и относится к острову как к мятежной провинции, отколовшейся в 1949 году. Компартия Китая и председатель КНР Си Цзиньпин объявили "объединение с Тайванем" своей "исторической миссией", которую они намереваются выполнить - при необходимости - с применением военной силы.

В марте Тайвань, несмотря на протесты Пекина, посетила министр образования ФРГ Беттина Штарк-Ватцингер (Bettina Stark-Watzinger). Она подписала соглашение о науке и технологиях с Тайванем. Поездка стала первым визитом на Тайвань члена правительства Германии за последние 26 лет.

В 2022 году Тайвань также посетила председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и делегация американского Конгресса, что резко усилило напряженность в отношениях между Китаем и США. Китай в ответ провел маневры, на которых отрабатывалась морская и воздушная блокада Тайваня, а также захват этого острова.

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