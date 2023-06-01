ВСУ заявили о "временном затишье" на бахмутском направлении: "Продвижение на флангах приостановлено"

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные приостановили свое продвижение на флангах на бахмутском направлении, сообщает "Украинская правда".

"В течение нескольких минувших дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыв враждебных намерений", — заявил Сырский.

Он также сообщил, что в последние дни ситуация на бахмутском направлении изменилась — значительно сократилась наступательная активность российских войск, а обстрелы города участились. Сырский считает, что "временное затишье" обусловлено выводом наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

О приостановке продвижения ВСУ в районе Бахмута ранее сообщала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она утверждала, что под контролем Украины остаются юго-западные окраины города. "Обе стороны готовятся и усиливаются для дальнейших действий. Борьба за это направление продолжается", − заключила Маляр.

Бои за Бахмут идут с лета 2022 года. 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что город находится под полным контролем его отрядов. Позже с заявлением о "завершении освобождения Артемовска" (советское название Бахмута) выступило Минобороны РФ. В свою очередь украинские военные и чиновники захват города российскими силами отрицали.

25 мая Пригожин объявил о начале вывода подразделений ЧВК "Вагнер" из Бахмута.

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