Чтобы не арестовывать Путина, саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай

Саммит стран БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, могут перенести в Китай, чтобы избежать решения об аресте президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда в Гааге (МУС), сообщает агентство Reuters. По словам главы МИД ЮАР Зейна Дангора, окончательное решение на этот счет пока не принято.

Из ЮАР поступает противоречивая информация о том, будет ли предоставлен Путину иммунитет как участнику международной встречи. Замминистра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела заявил в интервью ВВС, что страна планирует принять закон, который даст возможность решать, арестовывать или нет по ордеру МУС.

Суд в Гааге в марте выдал ордер на арест Путина в связи с обвинениями в незаконной депортации в Россию украинских детей. В ЮАР после выдачи ордера сообщили, что "осознают свои юридические обязательства" в связи с этим. Однако позднее власти страны заявили, что решение МУС "вставляет палки в колеса".

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