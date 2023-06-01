Зеленский в Молдове: Украина готова стать членом НАТО

Украина готова стать членом НАТО, но ждет когда альянс будет готов ее принять. Об этом заявил Владимир Зеленский, выступая в четверг, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества в Молдове. Он указал, что что гарантии безопасности, которые предоставляет членство в НАТО, важны не только для Украины, но и для Молдовы.

Кроме того, Зеленский выразил уверенность, что европейская интеграция Украины и Молдовы приведет к вступлению обеих стран в ЕС. "Мы вместе, плечом к плечу... И что важно, наше будущее - в Евросоюзе", - заявил он после двусторонних переговоров с президентом Молдовы Майей Санду в рамках саммита Европейского политического сообщества.

Санду обсудила с Зеленским европейское будущее

В свою очередь Санду сообщила, что на переговорах шла речь о европейском будущем двух стран. "Украина сегодня обеспечивает безопасность Молдовы и мы очень-очень благодарны за это", - добавила она и поддержала так называемую "формулу мира", как ее видит Киев.

Перед началом саммита в Молдове Зеленский написал в Telegram, что проведет "много двусторонних встреч". "Развиваем коалицию истребителей и предлагаем коалицию Patriots. ЕС, НАТО, формула мира. Все для защиты нашего будущего", - указал он. Личное участие Зеленского в саммите в Молдове до 1 июня официально не подтверждалось из соображений безопасности.

Столтенберг: У РФ нет права вето на прием новых стран в НАТО

В тот же день генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг указал, что у России нет права вето на прием новых членов НАТО". Перед началом второго рабочего дня встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Осло он подчеркнул, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна быть принята в альянс. Когда война в Украине закончится, необходимо предпринять меры для гарантии того, чтобы российская агрессия больше не повторилась, добавил Столтенберг.

Двери НАТО открыты для новых членов, заявила, в свою очередь, глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock), указав, однако, что НАТО "не может говорить о новом членстве в разгар войны".

В саммите Европейского политического сообщества, который проходит в замке Мими близ Кишинева, участвуют представители 46 стран. На повестке дня - совместные меры для достижения мира, война в Украине и связанные с ней кризисы, защита демократии, укрепление энергетической безопасности и устойчивость стран европейского континента.

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