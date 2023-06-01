Telegram-канал Baza сообщает, утром 1 июня, при поддержке танков с украинской стороны был атакован пограничный пункт "Шебекино". Атака была отбита.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино в ночь на 1 июня находился "под непрекращающимся огнем".
По данным российского государственного агентства ТАСС,ссылающегося на белгородский оперштаб, в районе Шебекино "идут обстрелы и слышны звуки боя". В штабе опровергли информацию о прорыве с украинской стороны.
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