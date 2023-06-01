"Русский добровольческий корпус" заявил об атаке на границе

Deutsche Welle

Rusijos savanorių korpusas (RSK) Foto: telegram

Воюющая на стороне Украины группировка "Русский добровольческий корпус" распространила в четверг, 1 июня, видео, в котором утверждается, что ее бойцы находятся на границе России и Украины - и "совсем скоро покажется окраина Шебекино".

Telegram-канал Baza сообщает, утром 1 июня, при поддержке танков с украинской стороны был атакован пограничный пункт "Шебекино". Атака была отбита. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что город Шебекино в ночь на 1 июня находился "под непрекращающимся огнем". По данным российского государственного агентства ТАСС,ссылающегося на белгородский оперштаб, в районе Шебекино "идут обстрелы и слышны звуки боя". В штабе опровергли информацию о прорыве с украинской стороны. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!