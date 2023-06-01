В Киеве в результате ночного ракетного удара погибли три человека

В ночь на 1 июня Киев подвергся очередному ракетному удару, в результате которого погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, ещё 14 пострадали. Об этом сообщают Киевская администрация и мэр Киева Виталий Кличко.

Люди погибли в Деснянском районе украинской столицы, где обломки ракеты упали на здания детской поликлиники, двух школ, детского сада, полиции и многоквартирного дома.

В Днепровском районе пострадали как минимум три человека. В результате падения горящих обломков сгорели несколько автомобилей.

По данным Генштаба ВСУ, в 18-й за последний месяц атаке на Киев были использованы 10 ракет "Искандер", запущенные из Брянской области России.

Все они были сбиты, утверждают украинские военные. Целью ударов они назвали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

В условиях военного конфликта эта информация не поддаётся проверке: Киев подвергает военной цензуре публикации последствий обстрелов.

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