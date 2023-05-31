НАТО направит дополнительные силы в Косово, где произошли столкновения

Руководство НАТО решило направить дополнительные силы на север Косова после столкновений, в ходе которых были ранены 30 представителей миротворческих сил альянса.

"Развертывание дополнительных сил НАТО в Косове является разумной мерой для обеспечения того, чтобы силы KFOR (СДК, "Силы для Косова") имели возможности поддерживать безопасность в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН", — сказал глава Объединенного командования союзных сил в Неаполе Стюарт Манш.

"Насилие должно прекратиться, и все стороны должны прекратить действия, направленные на подрыв мира во всех общинах Косова", — добавил он.

Во вторник ситуация в городе Звечан на севере Косова, где в понедельник начались столкновения, оставалась напряженной, сообщают работающие на месте журналисты западных информагентств.

По данным корреспондента AFP, миротворцы НАТО в полном обмундировании остановили несколько сотен сербских демонстрантов у входа в администрацию Звечана. В настоящее время здание находится под контролем миротворцев.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, протестующие разошлись около 16:00 по местному времени и обещали вернуться в среду утром. Корреспондент агентства также наблюдал четыре больших конвоя НАТО, которые во вторник вечером направлялись на север Косова.

Накануне протестующие попытались взять здание адиминистрации штурмом. Полиция Косова применила слезоточивый газ, после чего в ситуацию вмешались миротворцы.

Сначала они пытались отделить протестующих от полиции, но затем попытались разогнать толпу, используя щиты и дубинки. В ответ протестующие бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью.

По данным KFOR, ранения в понедельник получили 30 миртворцев из Венгрии и Италии. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о 52 пострадавших демонстрантах. Полиция Косова сообщила, что задержала пять человек за участие в беспорядках.

Протесты на севере Косова начались после того, как косовские сербы, составляющие около 5% от 1,8-миллионного населения Косова, бойкотировали апрельские выборы в местные органы власти в четырех северных муниципалитетах, где большинство населения составляют сербы. Это позволило этническим албанцам взять местные советы под свой контроль.

Белград поддержал бойкот, в результате которого явка составила всего 3,47%. Бойкот был инициирован после того, как сербская община потребовала создания обещанной ассоциации сербских муниципалитетов.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации призвал воздержаться от насилия и обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в том, что он несет ответственность за происходящее.

Курти вответ заявил, что протестующие в Звечане были "кучкой экстремистов под руководством официального Белграда". Он обвинил в насилии преступные группировки, которые прибыли на север Косова для дестабилизации.

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