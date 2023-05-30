Путин назвал удар по Москве ответом на бомбардировку штаба украинского ГУР

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву. Он заявил, что этот удар стал ответом на удар по штабу военной разведки Украины. Киев отрицает, что наносил удар по Москве.

Слова президента транслировали государственные информационные агентства. Москва впервые заявляет, что несколько дней назад атаковала штаб Главного управления разведки украинского министерства обороны. Киев о такой атаке не сообщал.

Путин впервые прокомментировал удары по России почти сразу после того, как они случились. Он заявил, что Киев специально атаковал гражданские цели, назвав это терроризмом. Ранее российское министерство обороны заявляло, что три беспилотника, попавшие в жилые дома в Москве, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбе, из этого следует, что их попадания в дома могут быть случайными.

Путин заявил, что ударами по Москве Россию "подталкивают к зеркальным действиям". Какими они будут, он не уточнил. Российская армия атакует Киев с самого начала февральского вторжения, только за май 2023 года такие удары наносились не менее 17 раз.

По утверждению Путина, удары Москвы от украинским отличаются тем, что "наносятся высокоточным оружием". С начала февральского вторжения после российских обстрелов Украины бомбы, ракеты и обломки от них регулярно попадали в гражданские цели. Москва почти никогда не комментирует такие удары, в редких случаях заявляя только, что не целилась в гражданские объекты.

Удар по Москве несколькими беспилотниками был нанесён утром 30 мая. Три из них попали в жилые дома, остальные, как утверждается, были сбиты. Один из атаковавших город дронов, предположительно, упал неподалёку от резиденции Путина в Ново-Огарёве.

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