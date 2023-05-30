В Украине перенесли День победы на 8 мая

Верховная рада Украины в понедельник, 29 мая, приняла законопроект, устанавливающий 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день объявляется в стране выходным. Законопроект поддержали 317 депутатов, против выступил только один, еще 35 человек не голосовали. С 2015 года в Украине 9 мая официально отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая - День памяти и примирения.

Перенести празднование победы над нацизмом предложил президент Владимир Зеленский. Выступая с речью ко Дню победы в 2023 году, он отметил, что "именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира", и что "это чистая история, без идеологических примесей". Тогда же Зеленский подписал указ о том, что 9 мая в Украине "вместе со всей свободной Европой" будут отмечать День Европы.

Что отмечают 9 мая в Европе и в России

Европейский Союз отмечает праздник единства - День Европы - 9 мая. В этот день в 1950 году французский министр иностранных дел Робер Шуман выступил с речью, в которой предложил Франции и Германии - двум странам с многовековой историей войн - объединить производство угля и стали. Декларацию Шумана принято считать первым шагом в создании Европейского Союза.

В России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане 9 мая отмечают День победы над нацизмом. До последнего времени в этот день он отмечался и в Молдове. Однако 25 мая правящая в стране партия "Действие и солидарность" (PAS) предложила переименовать праздник и перенести его на 8 мая. Согласно законопроекту, который включен в повестку дня парламента, праздник "День Победы и памяти героев, павших в боях за независимость Родины" будет заменен праздником "День памяти и примирения в память о павших во Второй мировой войне", который предлагается отмечать 8 мая.

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