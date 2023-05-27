Столкновения в Косово: сербы протестуют против вступления в должность мэров-албанцев

В пятницу в Косово вступили в должность мэры нескольких городов в северных муниципалитетах страны, где преобладает сербское население. На выборах победили этнические албанцы, поскольку сербы голосование бойкотировали. Демонстрации против такого решения привели к столкновениям, армия Сербии приведена в максимальную боевую готовность. США осудили действия правительства Косово, которые "ведут к эскалации напряженности".

Новоизбранные мэры, получившие лишь несколько процентов голосов на выборах, были приведены к присяге неделю назад, 20 мая. С того момента продолжается спор, могут ли они занять должности, которые ранее были у мэров из "Сербского списка" — крупнейшей партии косовских сербов, пользующейся поддержкой Белграда.

В результате столкновений в пятницу десять человек получили легкие ранения.

Местные жители собрались перед административными зданиями в большинстве сербских муниципалитетов Косово — Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич, а также в северной части Косовска-Митровицы, сообщает портал Kossev.

На прошлой неделе в северной части Косовска-Митровицы, где проживают преимущественно сербы, без происшествий прошла инаугурация нового мэра этой части муниципалитета Эрдена Атича. Над зданием муниципалитета был поднят косовский флаг. Представители "Сербского списка" назвали его назначение "началом оккупации" северного Косово.

А в пятницу в северной части Косовска-Митровицы звучала сирена, и вокруг муниципалитета собрались сотрудники, которые хотели помешать входу новоизбранного мэра.

По данным СМИ, в городе Лепосавич над муниципалитетом также был водружен косовский флаг, после чего полиция блокировала подъезды к зданию броневиками, а собравшихся разогнала слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. В общине Зубин-Поток, как сообщается, косовская полиция также применила газ и шумовые гранаты для разгона толпы. Затем полиция обеспечила вход нового мэра в здание.

Сербское меньшинство, составляющее около 5% от 1,8 млн жителей Косово, бойкотировало апрельские выборы в местные органы власти в четырех северных муниципалитетах. Белград этот бойкот поддержал, и в результате этнические албанцы взяли под свой контроль органы местного самоуправления.

Сербское население Косово объявило бойкот выборов, поскольку власти Косово не поддержали создание Сообщества сербских муниципалитетов (это было предусмотрено несколькими соглашениями между Белградом и Приштиной, заключенными при посредничестве ЕС). Сербское меньшинство считает, что сообщество должно заниматься образованием, здравоохранением и экономическим развитием, но Приштина опасается, что его появление приведет к формированию просербского власти в Косово.

Беспорядки вспыхнули в тот день, когда группа сербов отправилась в Белград для участия в митинге, организованном правящей Сербской прогрессивной партией во главе с президентом Александром Вучичем. Самые крупные инциденты были зафиксированы в муниципалитете Звечан.

"В настоящее время в Звечане сложилась ситуация, которой там никогда не был. По крайней мере, я такого не помню, как и пожилые люди", — сказал Сербской службе Би-би-си активист из Звечана Срджан Симонович. По его словам, полиция перекрыла четыре улицы в центре города. "Это спецподразделения с бронетехникой", — добавил он.

До этого в Звечане против демонстрантов был применен слезоточивый газ, были слышны взрывы и выстрелы, после чего люди разбежались, сообщают косовские СМИ. По их данным, по меньшей мере один полицейский автомобиль был сожжен.

По словам местных жителей, Звечан окружен бойцами сил KFOR — международного миротворческого контингента под руководством НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал премьер-министра Косово Альбина Курти немедленно прекратить насилие на севере Косово и сосредоточиться на диалоге, который ведется при посредничестве Евросоюза. Это далеко не первое обострение в Косово за последнее время.

"Мы решительно осуждаем действия правительства Косово, которые ведут к эскалации напряженности на севере и к росту нестабильности", — написал Блинкен в твиттере. По словам госсекретаря, действия Приштины рекомендациями США и ЕС, они "внезапно и излишне обострили напряженность, подорвав усилия Вашингтона по нормализации отношений между Косово и Сербией".

Евросоюз также осудил столкновения между косовской полицией и демонстрантами, а также нападения на патрули гражданской миссии ЕС в Косово. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано призвал все стороны предпринять шаги для снижения напряженности.

Стано подтвердил позицию ЕС, согласно которой недавние выборы на севере Косово не могут стать основой для долгосрочного политического решения. "Такое решение может быть найдено только путем диалога между всеми ключевыми игроками, в том числе Косово, Сербией и сообществом косовских сербов, при помощи ЕС", — заявил он.

Президент Сербии Александр Вучич привел вооруженные силы страны в состояние максимальной боеготовности.

Министр обороны правительства Сербии Милош Вучевич объяснил, что означает указание Вучича. "В настоящее время сербская армия развертывается на позициях в направлении административной границы с Косово и Метохией. То есть занимает позиции, которые в таких ситуациях определяются военными документами".

"Идет постоянная попытка оккупации всех муниципалитетов на севере Косово абсолютно нелегитимными и, я бы сказал, незаконно избранными муниципальными руководителями под покровительством так называемой косовской полиции", — заявил министр сербскому телеканалу РТС.

Муниципалитеты на севере Косово, населенные преимущественно сербами, оставались без мэров с ноября, когда сербские представители покинули их в знак протеста. Внеочередные выборы прошли 23 апреля, на них из 45 950 зарегистрированных избирателей проголосовали чуть более 1500 человек. Президент Сербии утверждает, что в числе проголосовавших было только 13 сербов.

После выборов премьер-министр Косово заявил, что новоизбранные представители будут служить всем гражданам, тогда как в Белграде назвали голосование "мраком демократии".

"Сербский список", пользующийся поддержкой Белграда, объяснял отказ от участия в выборах в Косовска-Митровице, Лепосавиче, Звечане и Зубин-Потоке отказом властей Приштины сформировать Союз сербских муниципалитетов, создание которого было предусмотрено соглашением, подписанным еще 10 лет назад.

Этот союз предусмотрен и недавним соглашением между Белградом и Приштиной об улучшении отношений, достигнутым при посредничестве ЕС. Албанская стороны в свою очередь требует от Белграда признания Косово.

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