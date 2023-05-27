Провал охраны: в кортеж Шольца вклинился "чужой" автомобиль

Мужчина на личном автомобиле вклинился в кортеж Олафа Шольца и вместе с сопровождением проехал на аэродром. Эксперты говорят о небывалом провале спецслужб.

В кортеж главы правительства Германии Олафа Шольца в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне вклинился частный автомобиль, его водитель на территории аэропорта беспрепятственно подошел к канцлеру и обнял его. Об этом сообщила в пятницу, 26 мая, газета Bild. Она подчеркнула, что немецкие эксперты расценивают случившееся как беспрецедентный провал охраны канцлера.

Инцидент произошел 24 мая, когда Шольц возвращался в Берлин после посещения Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне. Автомобиль, марка которого не сообщается, вклинился в кортеж канцлера, двигавшийся в аэропорт, и в составе этого сопровождения беспрепятственно проехал через шлагбаум, несмотря на отсутствие соответствующих разрешений. Когда кортеж остановился на аэродроме, водитель вышел из автомобиля, подбежал к Шольцу, пожал ему руку и обнял его. Канцлер не стал сопротивляться этому, подчеркивает газета.

"Олаф Шольц не расценил эту конкретную ситуацию как крупное происшествие, разве что объятия были необычайно пылкими. Но сейчас можно представить себе, что тогда могло произойти", - цитирует Bild неназванного сотрудника ведомства федерального канцлера.

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