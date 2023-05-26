Королеву Елизавету II в 1983 году хотели убить — документы ФБР

Королеве Елизавете II во время ее визита в США в 1983 году могло угрожать покушение. Это следует из рассекреченных документов Федерального бюро расследований (ФБР). Впрочем, судя по содержанию документов, это была устная угроза одиночки, а не большой и серьезный заговор.

На этой неделе ФБР опубликовала целый пакет прежде засекреченных документов, которые связаны с многочисленными визитами в США скончавшейся в прошлом году королевы Елизаветы.

Из документов видно, что часть угроз, которыми занималось ФБР, исходили от Ирландской республиканской армии (ИРА): многие из визитов королевы пришлись на время кровавой Смуты в Северной Ирландии.

Информация об одной из угроз поступила из Сан-Франциско 4 февраля 1983 года, примерно за месяц до визита королевы Елизаветы и ее мужа принца Филиппа.

Офицер полиции, который часто бывал в ирландском пабе в этом городе, сообщил ФБР, что один ирландец, которого он встретил в этом пабе, сказал ему, что хочет убить королеву, чтобы отомстить за дочь, убитую в Северной Ирландии резиновой пулей.

"Он собирался причинить королеве Елизавете вред, либо сбросив что-то с моста Золотые ворота на проходящую королевскую яхту Britannia, либо попытавшись убить королеву Елизавету во время ее визита в Йосемитский национальный парк", — говорится в документе.

Из-за этой угрозы британские спецслужбы решили на время прохода королевской яхты закрыть мост Золотые ворота для пешеходов.

Какие меры были предприняты в Йосемитском национальном парке, в документе не говорится, но королева там побывала. Сведений об аресте угрожавшего покушением в документе тоже нет.

Троюродный брат Елизаветы и дядя ее мужа, лорд Маунтбаттен, был убит — взорван на своей яхте — боевиком ИРА в Ирландии в 1979 году.

Из опубликованных документов видно, насколько серьезно ФБР относилась к потенциальным угрозам жизни и здоровью королевы со стороны радикально настроенных ирландцев.

Например, перед частным визитом королевы в Кентукки в 1989 году руководство ФБР в служебной записке напоминало, что угроза акций ИРА против британского монарха остается серьезной, и предписывало подразделениям в Бостоне и Нью-Йорке внимательно следить за членами ИРА и немедленно передавать информацию в Кентукки.

У королевы были собственные скаковые лошади, и она несколько раз приезжала в Кентакки на скачки, в том числе знаменитые скачки Kentucky Derby.

Представители ФБР сказали телекомпании NBC News, что собираются опубликовать еще документы в дополнение к обнародованным на этой неделе, но когда именно они это сделают, не сообщили.

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