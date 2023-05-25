Подоляк: ЧВК "Вагнер" выходит из Бахмута частично

Наемники российской частной военной компании “Вагнер” выходят из украинского Бахмута частично по ротации. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Delfi.

Он прокомментировал правдивость заявлений основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина о том, что тот выводит своих наемников из Бахмута:

“50 на 50. Все, что касается Пригожина, это всегда половина ложных сообщений. Безусловно, частично они на ротации выводят. Тем не менее, в Бахмуте продолжаются боевые действия. Достаточно интенсивные, высокая интенсивность боевых действий. Там, естественно, ничего не закончено”.

Подоляк считает, что заявления Пригожина являются продолжением конфликта между ним и Минобороны РФ.

“Безусловно, конфликт этот не разрешен. Безусловно, он будет продолжать эскалировать. И, соответственно, Пригожин будет использовать те или иные заявления публично для того, чтобы обеспечить давление на, собственно, военное руководство РФ, к которому он относится крайне брезгливо. Почему? Потому что, в отличии от этого же руководства, (...) Пригожин действительно знает, что это за война, реальные обстоятельства этой войны, реально понимает, что происходит на поле боя”, - сказал советник.

Сегодня, 25 мая, Пригожин заявил, что наемники ЧВК “Вагнер” выходят из Бахмута. Вместо них туда зайдет регулярная армия РФ. Пригожин сказал, что начал вывод своих подразделений: "До 1 июня основная часть перебазируется в тыловые лагеря. Передаем позиции военным. Но если военным будет трудно, мы оставим тех, кто имел основную роль в захвате Бахмута".

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