"Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде в Россию

"Русский добровольческий корпус" заявил о новом рейде его бойцов в Россию. В видео из села Глотово Белгородской области два бойца стоят на крыльце отделения Почты России в Глотово.

"Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики", - указывается в описании в видео. Когда именно оно было снято, не сообщается.

По данным "Дождя", один из мужчин на видео - командир РДК Денис Никитин (Капустин). Он заявил, что РДК "в который раз заходит на территорию России - с боями или тихо, это уже неважно".

"Ждите нас и в вашем населенном пункте", - указал он. 22 мая в Белгородской области произошли боестолкновения с вошедшими с территории Украины подразделениями.

Власти РФ заявили о "разгроме диверсантов", в свою очередь РДК и Легион "Свобода России" сообщили об "освобождении" нескольких населенных пунктов Белгородской области.

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