Россия атаковала Украину ударными дронами Shahed. ВСУ заявили, что сбили все 36 беспилотников

Медуза

„Shahed“ Foto: Zuma Press / Scanpix

В ночь на 25 мая российские военные атаковали территорию Украины ударными дронами Shahed-136/131 иранского производства. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в общей сложности с северного и южного направлений были зафиксированы 36 пусков беспилотников, все они были сбиты.

"Вероятно, противник намеревался атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства", — говорится в заявлении командования. О ночных атаках беспилотников сообщали главы нескольких регионов Украины, в том числе Киевской, Николаевской, Одесской, Черновицкой и Днепропетровской областей. По словам начальника военной администрации Киева Сергея Попко, столица Украины подверглась массированной воздушной атаке в 12-й раз с начала мая. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!